وحقق الفريق الملكي اللقب الخامس له في مونديال الأندية، بعدما اقتنصه أعوام 2014 و2016 و2017 و2018.

وكان فلامنغو البرازيلي انتزع المركز الثالث، بفوزه على الأهلي المصري 4-2 في وقت سابق من السبت.

واستمرت هيمنة أندية أوروبا وأميركا الجنوبية على اللقب، إذ لم تخسر في النهائي في 19 نسخة من البطولة.

وفازت أندية أوروبا باللقب في 15 مناسبة منها آخر 10 نسخ، بينما جاءت انتصارات أميركا الجنوبية بواسطة الأندية البرازيلية فقط.

وافتتح بطل أوروبا التسجيل بواسطة فينيسيوس جونيور في الدقيقة 13، وبعد ذلك بخمس دقائق أضاف فيدريكو فالفيردي الهدف الثاني.

لكن موسى ماريغا أعاد الهلال إلى المباراة بعد بداية صعبة، بتقليص الفارق في الدقيقة 26.

ووجد الهلال نفسه في موقف صعب عندما اهتزت شباكه مرتين في غضون 4 دقائق من الشوط الثاني.

وجعل كريم بنزيمة العائد للتشكيلة الأساسية النتيجة 3-1 في الدقيقة 54، قبل أن يهز فالفيردي الشباك مرة أخرى.

لكن بعد ذلك بخمس دقائق، قلص لوسيانو فييتو الفارق للهلال بشكل رائع.

وأعاد فينيسيوس تفوق ريال مدريد بفارق 3 أهداف في الدقيقة 69، غير أن فييتو سجل هدفه الثاني في المباراة والثالث في البطولة قبل 11 دقيقة من النهاية.