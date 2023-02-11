ويواجه الأهلي منافسه فلامنغو في ملعب ابن بطوطة في طنجة بالمغرب في إطار تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

يذكر أن الأهلي خاض مواجهتي أوكلاند سيتي وسياتل ساوندرز على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة في أول دورين من البطولة قبل أن يلتقي مع ريال مدريد على استاد مولاي عبد الله بالرباط.

أما فلامنغو فلعب دور ربع النهائي أمام الوداد على ملعب مولاي عبد الله قبل أن يلعب نصف النهائي ضد الهلال على ملعب طنجة.

ويلعب الأهلي في البطولة للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

والأهلي وصل للدور نصف النهائي للمرة الخامسة في تاريخه، حيث حصد المارد الأحمر الميدالية البرونزية 3 مرات من قبل.

وجاء التشكيل كالتالي: