وأظهرت نتائج تحليل الطب الشرعي وجود آثار للحمض النووي لألفيس لاعب برشلونة السابق، في الملهى الليلي الذي تواجد فيه حيث تم اتهامه بالاعتداء الجنسي.

ووفقما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن فحوصات الطب الشرعي، توصلت لوجود آثار من السائل المنوي الخاص بألفيس، داخل جسم المرأة التي اتهمته بالاعتداء عليها.

كذلك عثر على السائل المنوي للاعب البرازيلي في أرضية دورات المياه في الملهى الليلي الذي وقع فيه "الاعتداء المزعوم".

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى إمكانية مناقشة المحكمة، خلال أسابيع، منح ألفيس إفراجا مؤقتا.

قصة قضية الاعتداء