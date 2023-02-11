تستعد جماهير فلامنغو لرفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب تغيير ملعب المباراة أمام الأهلي المصري في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.
ويلتقي فلامنغو مع الأهلي، السبت، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية 2022 على ملعب طنجة.
وكان من المفترض أن تُلعب مباراة تحديد المركز الثالث في ملعب مولاي عبد الله بالرباط، لكن تم تغييره إلى ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة.
وبحسب موقع "يو أو إل" البرازيلي فإن رابطة مشجعي فلامنغو تستعد لرفع دعوى قضائية بسبب تغيير ملعب المباراة في اللحظات الأخيرة.
وبحسب الموقع فإن مشجعي النادي البرازيلي لم يعجبهم ذلك بسبب حجوزات الإقامة، التي قد أقدموا عليها بالفعل بعد تحديد الملعب في الرباط.
يذكر أن الأهلي خاض مواجهتي أوكلاند سيتي وسياتل ساوندرز على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة في أول دورين من البطولة قبل أن يلتقي مع ريال مدريد على استاد مولاي عبد الله بالرباط.
أما فلامنغو فلعب دور ربع النهائي أمام الوداد على ملعب مولاي عبد الله قبل أن يلعب نصف النهائي ضد الهلال على ملعب طنجة.
سرية برازيلية
- فرض فيتور بيريرا، المدير الفني لنادي فلامنغو، السرية التامة على تشكيل فريقه الذي يلعب آخر مبارياته المونديالية ضد الأهلي، والذي من المتوقع أن يشهد تغييرات كثيرة بسبب الإصابات والإيقافات والاستبعاد الفني لبعض اللاعبين.
- بيريرا قال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "سنقوم بتغييرات كثيرة، أعرف التشكيل في رأسي الآن، ولم أبلغ اللاعبين بعد بما سأفعله".
- مدرب الفريق البرازيلي قال إن فريقه يتعين عليه أن يكون أكثر قوة في الالتحامات والبحث عن الكرة عندما يفقدها، وأن يلعب بروح قتالية أفضل من تلك التي ظهر بها أمام الهلال في نصف النهائي.
- بيدرو مهاجم فلامنغو قال إن فريقه يشعر بألم شديد بعد الخسارة أمام الهلال، وينوي أن تكون الميدالية البرونزية بمثابة مسكن لهذه الآلام.
أزمة هجومية
- السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عاد للحديث عن أزمة عانى منها الفريق قبل رحيله عن القاهرة، وهي العقم الهجومي للفريق.
- كولر قبل مواجهة فلامنغو ذكر أن فريقه يفتقد اللمسة الأخيرة وتحويل الفرص والسيطرة إلى أهداف، مرجعا ذلك ضمن أسباب الهزيمة من ريال مدريد التي شهدت 15 محاولة على مرمى العملاق الإسباني من بينها 5 تسديدات بين القائمين والعارضة.
- مدرب الأهلي اعترف بامتلاك منافسه مهارات فردية رائعة، مشيرا إلى أن هذه سمة أغلب الفريق البرازيلية، لذلك سيسعى إلى الحد من خطورتهم.
- لم يكن لدى كولر وقتا كافيا لدراسة منافسة البرازيلي، حيث خاض مواجهة نصف النهائي الأربعاء الماضي أمام ريال مدريد، ثم كان أمامه يومي الخميس والجمعة فقط للتعرف على منافسه التالي.
- قال كولر: "لم أشاهد سوى مباراتين فقط لفريق فلامنغو قبل البطولة بالإضافة إلى مواجهته مع الهلال، لكن من المؤكد أنه فريق كبير ولديه القوة الكافية للتعامل مع مثل هذه البطولات".
- يلعب الأهلي في البطولة للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.
- الأهلي وصل للدور نصف النهائي للمرة الخامسة في تاريخه، حيث حصد المارد الأحمر الميدالية البرونزية 3 مرات من قبل.