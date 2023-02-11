ويلتقي فلامنغو مع الأهلي، السبت، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية 2022 على ملعب طنجة.

وكان من المفترض أن تُلعب مباراة تحديد المركز الثالث في ملعب مولاي عبد الله بالرباط، لكن تم تغييره إلى ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة.

وبحسب موقع "يو أو إل" البرازيلي فإن رابطة مشجعي فلامنغو تستعد لرفع دعوى قضائية بسبب تغيير ملعب المباراة في اللحظات الأخيرة.

وبحسب الموقع فإن مشجعي النادي البرازيلي لم يعجبهم ذلك بسبب حجوزات الإقامة، التي قد أقدموا عليها بالفعل بعد تحديد الملعب في الرباط.

يذكر أن الأهلي خاض مواجهتي أوكلاند سيتي وسياتل ساوندرز على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة في أول دورين من البطولة قبل أن يلتقي مع ريال مدريد على استاد مولاي عبد الله بالرباط.

أما فلامنغو فلعب دور ربع النهائي أمام الوداد على ملعب مولاي عبد الله قبل أن يلعب نصف النهائي ضد الهلال على ملعب طنجة.

سرية برازيلية

فرض فيتور بيريرا، المدير الفني لنادي فلامنغو، السرية التامة على تشكيل فريقه الذي يلعب آخر مبارياته المونديالية ضد الأهلي، والذي من المتوقع أن يشهد تغييرات كثيرة بسبب الإصابات والإيقافات والاستبعاد الفني لبعض اللاعبين.

بيريرا قال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "سنقوم بتغييرات كثيرة، أعرف التشكيل في رأسي الآن، ولم أبلغ اللاعبين بعد بما سأفعله".

مدرب الفريق البرازيلي قال إن فريقه يتعين عليه أن يكون أكثر قوة في الالتحامات والبحث عن الكرة عندما يفقدها، وأن يلعب بروح قتالية أفضل من تلك التي ظهر بها أمام الهلال في نصف النهائي.

بيدرو مهاجم فلامنغو قال إن فريقه يشعر بألم شديد بعد الخسارة أمام الهلال، وينوي أن تكون الميدالية البرونزية بمثابة مسكن لهذه الآلام.

أزمة هجومية