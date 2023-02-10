وقال الموقع الرسمي للفريق الفرنسي إن "ليو" يعاني من مشكلة في أوتار الركبة، مضيفا أنه سيحتاج الرعاية الطبية لمدة 48 ساعة.

وأشار باريس سان جرمان إلى أن اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 35 عاما سيعود للتداريب ابتداء من يوم الإثنين.

ويعني ذلك أن ميسي سيغيب عن مواجهة موناكو في دوري الدرجة الأولى الفرنسي غدا السبت.

ولعب ميسي مباراة كاملة خلال خسارة سان جرمان 2-1 من أولمبيك مرسيليا في كأس فرنسا، يوم الأربعاء، وسيسابق مهاجم الأرجنتين الزمن للحاق بمباراة بايرن ميونيخ في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء القادم.

ويفتقد النادي الباريسي بالفعل جهود المهاجم كيليان مبابي لأسبوعين مقبلين، مما يعني غيابه عن المواجهة الأولى أمام بطل ألمانيا، بعد إصابته في الفخذ الأسبوع الماضي.

وقال كريستوف غالتييه مدرب سان جرمان في مؤتمر صحفي قبل لقاء الغد: "ميسي سيتدرب يوم الاثنين ومشاركته ليست مؤكدة أمام بايرن، نعرف مدى أهميته لنا، في غيابه سنلعب بطريقة مختلفة".

وتابع: "من المزعج الذهاب إلى موناكو دون ليو، تحدث الإصابات مع تعاقب المباريات نتيجة إقامة كأس العالم في منتصف الموسم، يتعين عليّ خوض مسيرة ناجحة مع انتظار تعافي المصابين".

وسجل اللاعب الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين عشرة أهداف وقدم عشر تمريرات حاسمة في الدوري هذا الموسم.

ويتصدر سان جرمان الدوري برصيد 54 نقطة من 22 مباراة بفارق ثماني نقاط عن مرسيليا ثاني الترتيب.