ويحتل هاتاي سبور المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري التركي، بعد 21 جولة من عمر المسابقة برصيد 23 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 5 وخسارة 10 مباريات.

وفي آخر مباراة قبل توقف المسابقة تعرض للهزيمة بأربعة أهداف لهدف أمام الجار غازي عنتاب.

وأعلن محمد بويوكيكشي، رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم، أن نادي هاتاي سبور، أبلغ الاتحاد أنه لن يلعب مبارياته هذا الموسم.

وقال:" إذا كان فريق غازي عنتاب يريد أيضا الانسحاب من الدوري، فمن بين خططنا الاستمرار مع 17 فريقا، بشرط أن تظل حقوق هذين الناديين على حالها".

ملاطية سبور يتجه لقرار مماثل

كما أعلن أعلن رئيس نادي يني ملاطية سبور أحمد يامان، انه من المرجح الانسحاب من الدوري التركي بسبب الزلزال.

وملاطية حيث يتواجد مقر النادي، تعتبر إحدى المقاطعات التي تعرضت للدمار في الزلزال.

وبعد كارثة الزلزال الذي طال 10 محافظات، تم تأجيل دوريات كرة القدم لمدة أسبوع بقرار من الاتحاد التركي لكرة القدم.

وأعلن رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم، عن موعد انطلاق مباريات الدوري المقررة في 3 و4 مارس المقبل.



خسارة رياضية

• توفي حارس المرمى التركي أحمد أيوب ترك أصلان (28 عاما)، الذي يلعب لنادي ملطية سبور في الدرجة الثانية، بحسب ما أعلن فريقه.

• أفادت تقارير إعلامية بأن 14 لاعبة من فريق هاتاي للكرة الطائرة لدى السيدات تحت الأنقاض بعد سقوط المبنى الذي كن يوجدن فيه.

• أعلن بطل المصارعة محمد أكغول عبر حسابه على تويتر: "يوجد30-40 من رياضيينا تحت الأنقاض. من فضلكم فلنذهب إلى نادي المصارعة لمساعدة إخواننا".

• كشف فريق إسكندرون سبور لكرة القدم أن اثنين من مدربيه ما يزالان بين المفقودين.