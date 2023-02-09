وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن إدارة "البارصا" وضعت ثلاثة لاعبين ضمن أولوياتها الصيف المقبل.

ويتعلق الأمر بكل من البلجيكي يانيك كاراسكو وأمرابط، إلى جانب البرازيلي فيتور روكي.

وأشارت إلى أن الفريق الكتالوني يرغب بشكل جدي في انتداب المغربي البالغ من العمر 26 عاما لتعزيز خط وسط ميدانه الدفاعي.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة مستعد ومنفتح على جميع الاقتراحات المالية لفيورنتينا الإيطالي، ولا يمانع في التعاقد مع أمرابط بشكل رسمي بعد نهاية الموسم الجاري.

وكان "البارصا" فشل في ضم سفيان أمرابط خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعدما رفض فريقه فيورنتينا عرضا بقيمة أربعة ملايين يورو لاستعارته، مع خيار الشراء مقابل 37 مليون يورو.