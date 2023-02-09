يمكن أن تدخل التغييرات المتفق عليها في 4 مارس حيز التنفيذ الموسم المقبل.

تم جدولة المحادثات بشأن ”الإجراءات الممكنة لخلق ظروف أكثر عدلا لكلا الفريقين من حيث مقدار الوقت المتاح في المباراة، مع التركيز بشكل خاص على حساب أكثر صرامة للوقت الإضافي”.

أصبحت المباريات التي تستغرق 100 دقيقة أمرا روتينيا في نهائيات كأس العالم الأخيرة، حيث اتبع الحكام نصيحة الفيفا بإضافة الوقت بدل الضائع بشكل أكثر دقة، لتشمل حالات التوقف بسبب الاحتفالات بالأهداف والإصابات ومراجعات الفيديو والتبديلات.

كان التوجيه جزءا من هدف الفيفا طويل الأمد إلى خلق وقت لعب أكثر نشاطا في الملعب ومنح المشجعين والمشاهدين قيمة أفضل.