وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن حافلتي الأهلي والريال وصلتا قبل نحو ساعة تحت حراسة أمنية مشددة ووسط أجواء ماطرة.

وذكر أن السلطات الأمنية كثفت، منذ صباح اليوم الأربعاء، انتشارها حول محيط الملعب ومختلف مداخله، من أجل السهر على توفير الأمن وتنظيم عملية دخول المشجعين.

وأشار إلى أنه جرى فتح أبواب الملعب في وجه الجماهير قبل نحو 3 ساعات، في الوقت الذي ينتظر أن تشهد المباراة حضورا جماهيريا غفيرا.

ولاحظ مراسلنا أن الجماهير، التي ستحضر المواجهة، منقسمة بين تشجيع الأهلي وريال مدريد.

وقال مشجع مصري لـ"سكاي نيوز عربية": "إن شاء الله سنفوز اليوم، ونشكر الجمهور المغربي العظيم على حسن استقبالهم وترحيبهم".

وذكر آخر: "الاستقبال في المغرب رائع، والشعب المغربي يحب مصر.. وأتوقع أن يستغل الأهلي الغيابات المؤثرة في ريال مدريد وثقتنا عالية في اللاعبين".

في المقابل، قال أحد المشجعين المغاربة للفريق الريالي: "أنا مدريدي منذ الصغر، لكن اليوم ارتأيت حمل شعار الفريقين، وذلك للتعبير عن شكرنا للشعب المصري الذي شجع المغرب في مونديال 2022".

تشكيلة الفريقين