وأورد موقع وزارة الرياضة السعودية أن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية قدّم "مكافأة مالية قدرها 500 ألف ريال (نحو 133 ألف دولار) لكل لاعب من لاعبي فريق الهلال بعد التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية".

ودوّن الهلال بقياده نجمه المتألقسالم الدوسري والأرجنتيني لوسيانو فييتو اسمه في تاريخ المسابقة، بفوزه على بطل كأس ليبرتادوريس المنقوص عددياً 3-2 في نصف النهائي، ليلاقي في نهائي السبت الفائز بين ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا والأهلي المصري وصيف بطل إفريقيا الأربعاء في الرباط.

من جهة ثانية، أعلن الأمير الوليد بن طلال، العضو الشرفي للهلال، منح مليون ريال لكل لاعب مع إضافة مليون آخر بحال الفوز في النهائي.

غرّد الأمير الوليد بن طلال "هديتي الخاصة لهم لهذا الإنجاز التاريخي مبلغ مليون ريال لكل لاعب. وفي حالة الفوز بالنهائي لهم هدية خاصة أخرى عبارة عن مليون ريال لكل لاعب".

وبات الهلال أول فريق سعودي وثالث فريق آسيوي يبلغ نهائي كأس العالم للأندية بعد كاشيما أنتلرز الياباني (2016) والعين الإماراتي (2018)، وثالث فريق عربي بعد الرجاء البيضاوي المغربي (2013) والعين.

افتتح "الزعيم"، المشارك بصفته آخر المتوجين بلقب دوري أبطال آسيا، مشواره بفوز بركلات الترجيح على الوداد البيضاوي المغربي المضيف وبطل إفريقيا 5-3 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1، ثم تفوّق على فلامنغو في الوقت الأصلي 3-2.