ويأمل كولر في تكرار إنجاز المغرب في كأس العالم 2022 بإقصاء إسبانيا في دور ثمن النهائي.

المعجزة المنتظرة

وقال كولر في تصريحات لماركا الإسبانية: "الفوز على ريال مدريد سيكون نوعا ما معجرة رياضية، لأنه أحد أفضل الفرق في العالم ويقوده مدرب فاز بكل شيء مع أندية مختلفة".

أضاف: "تكرار إنجاز المغرب في المونديال؟ آمل ذلك، إذا فاز المغرب على إسبانيا فأعتقد أنه من الممكن حدوث ذلك رغم أنه صعب للغاية".

وأتم: "لدي يومان لإعداد الفريق والاستعداد بشكل جيد".

وتخطى الأهلي عقبتي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، وسياتل ساوندرز الأميركي، من أجل الوصول إلى نصف نهائي المسابقة.

ويلعب الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

وتعد المواجهة هي الأولى بشكل رسمي بين الأهلي وريال مدريد بعد مواجهة أولى ودية في 2001 انتهت بفوز الأحمر بهدف دون مقابل.