وتأهل الهلال بعد إقصائه الوداد المغربي في ربع النهائي، بركلات الترجيح، بينما وصل فلامنغو لنصف النهائي بشكل "أوتوماتيكي" كونه بطل أميركا الجنوبية.

فرصة الهلال

ويمتلك الهلال فرصة ذهبية للوصول إلى النهائي، حيث يعاني خصمه فلامنغو من تذبذب في النتائج مؤخرا، كان آخرها خسارته لكأس السوبر البرازيلي أمام غريمه بالميراس.

مواجهة مكررة

وكان الهلال قد واجه فلامنغو في نصف نهائي مونديال الأندية، في نسخة 2019، وتعرض الهلال لهزيمة بنتيجة 1-3 وقتها، بعد أن تقدم بهدف نظيف في الشوط الأول.

هذه المواجهة السابقة قد تمثل درسا للهلاليين، في كيفية التعامل مع أسلوب لعب العملاق البرازيلي، وربما حسم المواجهة هذه المرة.

إنجاز غير مسبوق

ولم يسبق للهلال أن وصل نهائي مونديال الأندية، حيث اكتفى بإنجاز المركز الرابع، في نسختي 2021 و2019.

الوصول للنهائي سيعني الكثير لـ"الزعيم"، الذي هيمن على كرة القدم الآسيوية مؤخرا، وأثبت إنه رقم صعب حتى مع كبار الأندية العالمية.

موعد اللقاء

وسيلتقي الهلال بفلامنغو على استاد "ابن بطوطة" في مدينة طنجة المغربية، في الساعة 8:00 مساء بالتوقيت المحلي (10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة).