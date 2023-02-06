نجم غانا الذي سبق له اللعب مع ناديي تشلسي ونيوكاسل الإنجليزيين، حوصر في الزلزال الذي بلغت قوته 7.9 درجة على مقياس ريختر، وتشير تقارير إلى أنه وعددا من زملائه في الفريق، لم يتم التواصل معهم حتى الآن.

من هؤلاء المفقودين المدير الرياضي لـ"هاتاي سبور" تانر سافوت، بينما تم إخراج لاعبين وأعضاء آخرين من الجهاز الفني من تحت الأنقاض في عملية إنقاذ دراماتيكية.

انضم آتسو (31 عاما) إلى النادي التركي، قادما من "الرائد" السعودي الصيف الماضي.

رسميا، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بلوغ حصيلة ضحايا الزلزال 912 قتيلا، مؤكدا أن الأولوية القصوى لفرق التدخل تتركز في إنقاذ الضحايا من تحت الأنقاض.

خسارة لاعب دولي بسوريا

ضمن الخسائر في اللاعبين التي تم الإبلاغ عنها ضمن ضحايا الزلزال الذي ضرب سوريا بجانب تركيا، وفاة الدولي السوري السابق نادر جوخدار عن 45 عاما، إثر انهيار البناء الذي يسكنه في مدينة جبلة الساحلية، حسب ما أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم.

كتب الاتحاد في حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "الاتحاد العربي السوري لكرة القدم يتقدم بأحر العزاء لأسرة نجم منتخب سوريا الأسبق نادر جوخدار، ولعائلات ضحايا الزلزال المدمّر الذي ضرب البلاد فجر الإثنين، ويتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين".

شغل جوخدار مركز الهجوم مع نادي الوثبة، ثم احترف مع الفيصلي والوحدات الأردنيين حتى انتهاء مسيرته في 2008.