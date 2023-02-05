وفقد الفريق الملكي فرصة ملاحقة برشلونة على صدارة الليغا، حيث اتسع الفارق لـ5 نقاط قبل مواجهة برشلونة أمام إشبيلية ضمن الجولة ذاتها.

وخسر ريال مدريد هذا الموسم مواجهتين قبل مايوركا، حيث سقط أمام رايو فايكانو 3-2، وأمام فياريال 2-1.

كما خسر الملكي مباراتين أخريين هذا الموسم أمام لايبزيج الألماني بدوري الأبطال 3-2، وأمام برشلونة 3-1 بنهائي السوبر الإسباني منتصف يناير الماضي.

ويستعد ريال مدريد لحزم أمتعته للسفر إلى المغرب استعدادا لمواجهة الأهلي المصري في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقرر يوم الأربعاء المقبل.

الإصابات

ويعاني ريال مدريد من العديد من الإصابات في صفوفه، أبرزها كريم بنزيمة وإيدير ميليتاو اللذين أصيبا في مواجهة فالنسيا في الدوري، ليغيبا عن الفريق أمام مايوركا.

وازدادت الأمور سوءًا لريال مدريد بإصابة تيبو كورتوا أثناء عمليات الإحماء قبل مواجهة مايوركا.

ورغم إصابة بنزيمة وميليتاو إلا أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الملكي، أكد أن الثنائي سيتواجد ضمن بعثة الفريق المسافرة لخوض كأس العالم للأندية.

وبذلك يكون يصل إجمالي عدد المصابين في صفوف ريال مدريد حتى الآن 6 لاعبين، وهم: كريم بنزيمة، وميليتاو، ولوكاس فاسكيز، وفيرلاند ميندي، وإيدين هازارد، وكورتوا.

التشكيل الأخير

واعتمد أنشيلوتي على ناتشو بجانب روديغير في قلب الدفاع، فيما دفع بالفرنسي إدواردو كامافينغا في مركز الظهير الأيسر، لتعويض غياب ميندي.

وأبقى أنشيلوتي على ديفيد ألابا العائد من الإصابة، والنجم الكرواتي لوكا مودريتش على مقاعد البدلاء، فيما قاد هجوم الملكي الثنائي البرازيلي رودريغو وفينسيوس جونيور، بالإضافة إلى ماركو أسينسيو الذي أهدر ركلة جزاء خلال مواجهة مايوركا.

وعلق أنشيلوتي عقب مواجهة مايوركا، بأنه قرر الإبقاء على مودريتش وألابا من أجل امتلاك البدائل القادرة على تغيير طريقة اللعب وقت الحاجة.

وعوض الأوكراني أندري لونين حارس المرمى غياب كورتوا، حيث خاض الحارس البديل مباراته الخامسة هذا الموسم في الدوري، إضافة إلى مواجهتين بدوري الأبطال حيث لم يخرج من إجمالي المباريات السبع بشباك نظيفة سوى مرتين وتلقت شباكه في المباريات الخمسة الأخرى 5 أهداف بواقع هدف في كل مباراة.

5 أسرار لنجاح مايوركا

ونجح مايوركا في خطف نقاط المباراة الثلاث معتمدا على قطع تمريرات لاعب ريال مدريد، حيث بلغ عدد الكرات التي فقدها لاعبو الملكي 111 كرة، وفشل نجوم بطل أوروبا في تسديد كرة وحيدة بين القائمين والعارضة.

كما استطاع لاعبو مايوركا الفوز بـ54 كرة ثنائية مشتركة، مما حد من خطورة نجوم الملكي.

وأدت إصابات لاعبي ريال مدريد، وعدم توفير البدائل المتاحة وضغط المباريات إلى عدم قدرة رجال كارلو أنشيلوتي على الخروج بنتيجة إيجابية أمام مايوركا.

ضغط المباريات

وعلق ناتشو مدافع ريال مدريد وصاحب الهدف العكسي في شباك فريقه أمام مايوركا أن المواجهة كانت صعبة، خاصة في ظل تلاحم وضغط المباريات.

وخاض ريال مدريد خلال شهر يناير 8 مباريات. وفي آخر 10 أيام لعب ريال مدريد 4 مباريات أمام أتليتكو مدريد يوم 26 يناير وحقق الفوز 3-1بربع نهائي الكأس، ثم 3 مباريات بالدوري أمام ريال سوسيداد يوم 29 يناير والتعادل سلبيا، قبل الفوز أمام فالنسيا بهدفين نظيفين يوم 2 فبراير، قبل السقوط أمام ريال مايوركا بهدف نظيف.

ثبات التشكيل

ويعاني أنشيلوتي حتى الآن مع ريال مدريد في توفير البدائل بصفوف فريقه، حيث اعتمد المدير الفني الإيطالي على عناصر ثابتة منذ بداية الموسم.

وخاض فينسيوس جونيور، وفالفيردي، وكامافينغا 30 مباراة هذا الموسم في كل البطولات، يليهم رودريغو 29 مباراة، وتوني كروس، وروديغر 27، ولوكا مودريتش وميليتاو 26، وماركوس أسينسيو 25 مواجهة.

ورغم تعدد الإصابات واعتماد ريال مدريد على تشكيل ثابت منذ بداية الموسم، إلا أن أنشيلوتي نفى وجود أي مفاوضات مع أي لاعب لدعم صفوف الفريق في الشتاء.