واستغل ولفرهامبتون التواضع الدفاعي وأهدر فرصتين قبل أن يرسل هوانغ هي-تشان كرة حولها جويل ماتيب مدافع ليفربول بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة الخامسة.

وبعد دقائق قليلة، استغل كريغ دوسون، في ظهوره الأول مع ولفرهامبتون، غياب الرقابة الدفاعية وتابع كرة ارتدت من كودي جاكبو جناح ليفربول، وأضاف الهدف الثاني.

وبدأ ليفربول الشوط الثاني بشكل أفضل، لكن روبن نيفيز سجل الهدف الثالث لصاحب الأرض وحسم الأمور في الدقيقة 71.

وتركت الهزيمة ليفربول في المركز العاشر برصيد 29 نقطة عقب بداية كارثية لعام 2023 حيث فاز مرة واحدة فقط في سبع مباريات في كل المسابقات وكانت أمام ولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال كلوب للصحفيين "بداية المباراة كانت مرعبة. تسببنا في هذه المأساة بسبب أول 12 دقيقة.. كيف لا يمكنني الشعور بالقلق؟".

وأضاف "يمكنك انتقادنا ويمكن الحكم علينا ويمكن القول أي شيء علينا وأنت من المرجح على صواب، لأنه من غير المسموح اللعب بهذه الطريقة لمدة 12 دقيقة. يجب التعامل مع ذلك بكل صراحة".

إحصاءات كارثية

بعد المنافسة على أربعة ألقاب في الموسم الماضي، والفوز ببطولتين محليتين للكأس، واحتلال المركز الثاني في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، افتقدت تشكيلة المدرب كلوب الثقة وظهرت بشكل متواضع على مدار الموسم الجاري وحدث انهيار سريع .

هذه أول مرة في عقد من الزمان يخسر فيها ليفربول للمرة الثالثة على التوالي خارج أرضه في الدوري .

استقبل ليفربول 28 هدفا في 21 مباراة وهو ما يزيد على مجموع ما استقبله الموسم الماضي، ليبقى متأخرا بفارق 21 نقطة عن أرسنال المتصدر .



تلقى ولفرهامبتون دفعة في الهروب من الهبوط وأصبح في المركز 15 برصيد 20 نقطة وبفارق نقطتين عن ثلاثي المؤخرة، كما نال اللاعبون تحية حارة من المشجعين في الدقائق الأخيرة مع كل لمسة للكرة.

وهتفت جماهير ولفرهامبتون للمدرب الإسباني جولين لوبيتيغي نحن نحب سوبر لوبيتيغي "، بعدما تولى المسؤولية في نوفمبر.

وأبدى لوبيتيغي سعادته بالأداء والنتيجة وقال "أنا سعيد بكل تأكيد، لكن هذه مجرد ثلاث نقاط. يجب مواصلة العمل بجدية. نحتاج إلى الكثير من النقاط لتحقيق هدفنا. سيكون المشوار طويلا وصعبا".