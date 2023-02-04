وفاز الفريق السعودي بالضربات الترجيحية بنتيجة 5-3، بعد نهاية شوطي المباراة والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي 1-1.

وكان الوداد سباقا لافتتاح التسجيل بواسطة أيوب العملود في الدقيقة 52، قبل أن يعدل محمد إبراهيم كنو النتيجة في الدقيقة 90 من ضربة جزاء.

وشهدت المباراة طرد لاعب الوداد، يحيى جبران، في الدقيقة 90، ثم لاعب الهلال محمد إبراهيم كنو في الدقيقة 94.

وسيلعب الهلال السعودي ضد فلامنغو البرازيلي، في نصف نهائي المونديال، بحثا عن ميدالية عربية جديدة في البطولة.