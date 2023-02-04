وبهدف قلب الدفاع جيمس تاركوفسكي من رأسية إثر ضربة ركنية (60)، حقق "توفيز" فوزهم الأول في الدوري منذ أكتوبر الماضي وابتعدوا موقتاً عن منطقة الهبوط.

وتحسن أداء إيفرتون بشكل ملحوظ في أول مباراة مع المدرب دايك بعد رحيل فرانك لامبارد، وتسبب في مشكلات لأرسنال واقترب من التسجيل في الشوط الأول بواسطة دومينيك كالفرت-لوين وعبدو لايدوكوري.

وافتتح تاركوفسكي التسجيل بعد مرور حوالي ساعة من اللعب عندما ارتقى لركلة ركنية نفذها دوايت ماكنيل ووضع الكرة برأسه داخل شباك الحارس آرون رامسديل.

وعانى أرسنال وأخرج لاعبه بوكايو ساكا كرة من على خط المرمى بعد محاولة تاركوفسكي في الشوط الأول.

وشارك جورجينيو المنضم لأرسنال في فترة الانتقالات الشتوية في مباراته الأولى قبل الهدف بدقيقة وحيدة، لكنه لم يتمكن من ترك بصمة إيجابية على أداء المتصدر.

وكان إيفرتون يتقدم على المركز الأخير بفارق الأهداف قبل هذه الجولة، لكنه بات يحتل المركز 17 وخرج من منطقة الخطر.

وبقي أرسن العلى القمة بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب بعدما خاض كل منهما 20 مباراة.