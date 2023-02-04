وسجل "مو صلاح" هدفا واحدا فقط في آخر سبع مباريات له مع ليفربول بجميع المسابقات. كما يمتلك حتى الآن 7 أهداف فقط في 19 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن سجل 23 في الموسم الماضي.

هذا ويبقى صلاح بعيدا جدا عن متصدر قائمة هدافي المسابقة، مهاجم مانشستر سيتي، إرلينغ هالاند، صاحب الـ25 هدفا.

حال "الريدز" ليس مختلفا، حيث يحتل الفريق المركز العاشر بـ"البريمرليغ"، كما أنه فاز بمباراة واحدة فقط في آخر 6 مباريات له بجميع المسابقات.

ورغم هذه الأرقام المقلقة، لا يبدو المدرب البالغ من العمر 55 عاما، "منزعجا" من تراجع أداء النجم المصري.

ما تعليق كلوب؟

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن يورغن كلوب قوله: