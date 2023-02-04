وقدم فرنانديز، الفائز ببطولة كأس العالم 2022 مع الأرجنتين والذي انضم لنادي تشلسي الإنجليزي مقابل نحو 130 مليون دولار، من بنفيكا البرتغالي، بعض اللمسات السحرية والتمريرات الدقيقة بالإضافة إلى تدخلات في الوقت المناسب.

لكن معاناة فريقه مع اللمسة الأخيرة أمام المرمى تواصلت إذ كاد كاي هافرتس يهز الشباك في الشوط الأول من محاولة رائعة، اصطدمت بالقائم.

وبهذا يرتقي فولهام، الذي سنحت له فرص لإحراج تشلسي، إلى المركز السادس برصيد 32 نقطة من 22 مباراة بفارق 3 مراكز أمام تشلسي الذي يملك 30 نقطة من 21 مباراة.

يشار إلى أن فرنانديز، البالغ من العمر 22 عاما والفائز بكأس العالم، كان قد انضم إلى تشيلسي يوم الثلاثاء الماضي، في آخر أيام فترة الانتقالات الشتوية.

الجدير بالذكر أن تشلسي، الذي أنفق نحو 361 مليون دولار في فترة الميركاتو الشتوي، كان قد خسر 2-1 أمام مضيفه فولهام الشهر الماضي.