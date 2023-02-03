يستضيف ملعب مولاي عبد الله في مدينة الرباط بالمغرب مواجهة عربية من العيار الثقيل في مونديال الأندية، يوم السبت، بين الوداد صاحب الأرض والجمهور ضد الهلال السعودي في ربع النهائي.