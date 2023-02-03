وتأهل الأهلي المصري لربع النهائي بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بنتيجة 3-0.

وسيعاون الحكم الإنجليزي كل من مواطنيه جاري بيسيوك وآدم نان، وعلى تقنية الفيديو سيتواجد الفرنسي جيروم بريسار ويعاونه الإيطالي ماسيميليانو إيراتي.

وسيتواجد على تقنية الفيديو "الفار" لاحتساب حالات التسلل الجزائري مقران جورايري ويعاونه المغربي رضوان جيد.

مشوار تايلور

أدار تايلور الموسم الجاري 22 مباراة بين الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا ودوري الأمم الأوروبية، أبرزها مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد ويوفنتوس وباريس سان جرمان وبرشلونة وبايرن ميونيخ.

أشهر 89 بطاقة صفراء و3 حمراء واحتسب 6 ركلات جزاء الموسم الحالي.

سبق أن أدار تايلور نهائي كـأس الرابطة الإنجليزية 2014-15 وكأس الدرع الخيرية 2015-16 وكأس الاتحاد الإنجليزي 2016-17 و2019-2020.

أدار كأس السوبر الأوروبي 2020-2021 والذي شهد تتويج بايرن ميونيخ على إشبيلية.

أدار الحكم البالغ 44 عاما، مباراة نهائي دوري الأمم الأوروبية 2020-2021 والذي شهد فوز فرنسا على إسبانيا.

موعد المباراة