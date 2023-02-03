قبل أيام قليلة من توجهه إلى المغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية، قدم ريال مدريد الإسباني عرضا طيبا أمام فالنسيا في الدوري الإسباني وفاز بثنائية نظيفة في لقاء شهد عدة مكاسب تدعمه في مشاركته المرتقبة بالمونديال.