وافتتح الشحات التسجيل في فوز فريقه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة، ليتأهل إلى دور الثمانية بالبطولة التي يستضيفها المغرب، حيث ضرب موعدا مع سياتل ساوندرز الأميركي.

وإلى جانب نجاح الأهلي في مباراته الأولى، حقق الشحات إنجازا مهما على المستوى الشخصي، إذ سجل في مونديال الأندية في 3 نسخ مختلفة، منها اثنتان بقميص الفريق المصري وثالثة مع العين الإماراتي.

وانضم الشحات إلى قائمة قصيرة جدا حققت الإنجاز ذاته، تضم أسطورتي كرة القدم كريستيانو رونالدو المنتقل حديثا إلى النصر السعودي، وليونيل ميسي لاعب باريس سان جرمان الفرنسي، إلى جانب النجم المعتزل غاريث بيل.

وكتبت صفحة كأس العالم التابعة للفيفا على "فيسبوك": "كريستيانو رونالدو. ليونيل ميسي. غاريث بيل. حسين الشحات. 4 لاعبين فقط سجلوا في 3 نسخ مختلفة من كأس العالم للأندية. مجموعة النخبة".

ويأتي فوز الأهلي في حين يبحث الفريق عن الارتقاء خطوة، بعد حلوله ثالثا في آخر نسختين من مونديال الأندية.