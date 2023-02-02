وحقق كل من الأهلي وبرشلونة 7 انتصارات في كأس العالم للأندية، علما أن النادي الكتالوني لعب مباريات أقل.

واستطاع "البلوغرانا" الفوز في سبع مباريات من أصل 8 مواجهات خاضها في كأس العالم للأندية.

وفي المقابل، فاز الأهلي 7 مرات في 19 مباراة لعبها في البطولة.

ويعد ريال مدريد، الفريق الوحيد الذي يتفوق على الأهلي وبرشلونة في مرات الفوز بكأس العالم للأندية، حيث فاز في 10 لقاءات.

وكان الأهلي قد فاز على أوكلاند سيتي في استاد ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية بثلاثة أهداف أحرزها كل من حسين الشحات ومحمد شريف وبيرسي تاو.

وخاض الأهلي منافسات كأس العالم للأندية للمرة الثالثة تواليا والثامنة في تاريخه.

وسبق للنادي المصري أن واجه أوكلاند سيتي في مستهل مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية 2006، وحسمها الأهلي بثنائية نظيفة.

جدير بالذكر أن الأهلي لعب 19 مباراة في منافسات كأس العالم للأندية، وسجل 20 هدفا بينما استقبل 26، وحصد برونزية البطولة 3 مرات من قبل، وفقما ذكر موقع "في الجول" الرياضي.