وتفوق يونايتد بذلك 5-صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ليتأهل لمواجهة نيوكاسل يونايتد في المباراة النهائية في استاد ويمبلي في 26 فبراير.

وتقدم أنتوني مارسيال بالهدف الأول في الدقيقة 73، بعدما تابع تسديدة زميله ماركوس راشفورد.

وبعد ثلاث دقائق، أضاف فريد لاعب الوسط الهدف الثاني بعدما قابل تمريرة عرضية من راشفورد وسجل من مدى قريب.

وبهذا الفوز يبلغ يونايتد المباراة النهائية للمرة الأولى منذ ست سنوات.

وبات المدرب الهولندي إريك تن هاغ على بعد خطوة من تحقيق هدفه الأول، وهو إنهاء جفاف الألقاب في النادي القائم منذ ست سنوات، خصوصا مع استعادة يونايتد عافيته في الدوري مؤخرا.

غير أن نيوكاسل الذي تأهل على حساب ساوثمبتون أيضا يمني النفس بإحراز لقبه الأول منذ تتويجه بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 1955 وكان السادس له في المسابقة، علما أن المباراة النهائية المحلية الأخيرة له كانت عام 1999 عندما سقط أمام "الشياطين الحمر".