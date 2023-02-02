وقالت الهيئة الإدارية الأعلى لكرة القدم في العالم في بيان إن القانون يهدف إلى "تعزيز حماية نزاهة كرة القدم".

كما يستهدف القانون التلاعب بنتائج المباريات والأندية التي تفشل في دفع قيمة صفقات الانتقال.

تفاصيل القانون