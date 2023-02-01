وأكدت الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اختيار الاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل استضافة كأس آسيا 2027، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ33، الذي عقد يوم الأربعاء في العاصمة البحرينية المنامة.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خلال الكلمة التي ألقاها في اجتماع الجمعية العمومية: "نتقدم بالتهنئة إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم على اختياره لاستضافة كأس آسيا 2027".

في المقابل، قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضية في السعودية، ورئيس اللجنة الأولمبية والبارلمبية السعودية، الذي ترأس تقديم عرض الملف السعودي خلال اجتماع الجمعية العمومية: "نحن نتشرف لاختيارنا من أجل استضافة كأس آسيا 2027، وهذه لحظة تاريخية ومثيرة لكرة القدم في السعودية".

وستستضيف السعودية هذه البطولة للمرة الأولى في تاريخها، وذلك منذ انطلاق منافساتها عام 1956.

ويعتبر المنتخب السعودي من بين أفضل المنتخبات في تاريخ البطولة، بعدما توج باللقب القاري ثلاث مرات أعوام 1984 و1988 و1996.