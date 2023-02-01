واستقر مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور على عودة فيريرا لقيادة الفريق من جديد ووافق المدرب على العودة، وفقا لموقع "في الغول" المصري.

ويأتي قرار مجلس الإدارة بعودة فيريرا ولكن دون تواجد لمساعديه بعدما تم الاتفاق معهم على فسخ التعاقد بالتراضي.

ويتبقى بعض التفاصيل التي يتفق عليها فيريرا مع إدارة الزمالك لتحديد موعد قيادته للتدريبات.

وأدار أسامة نبيه مباراة واحدة فقط مع الزمالك عقب إقالة فيريرا وكانت أمام فيوتشر ونجح الأبيض في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف واحد.

انتصار بعد التعثر

كانت مواجهة فيوتشر هي الانتصار الأول للزمالك في عام 2023 بعد التعثر في 6 مباريات بينهم 5 في الدوري، بالإضافة إلى مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

الإثنين الماضي، أعلن رئيس الزمالك عن مبادرة من نبيه بعودة فيريرا مرة أخرى على أن يعود نبيه كمدرب مساعد حال تم الموافقة على ذلك.

يستعد الزمالك لمواجهة فاركو، الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري مع نهاية الدور الأول.

يحتل الزمالك المركز الرابع من جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 29 نقطة وبفارق نقطتين عن المركز الثاني، وبفارق 9 نقاط عن الأهلي المتصدر.

ماذا قدم فيريرا مع الزمالك؟