وقال إنفانتينو، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام: "هذه رسالة مهمة جدا لجميع مشجعي كرة القدم الذين يرغبون في رؤية المزيد من الوضوح بشأن قرارات التحكيم".

وأضاف: "شاهدوا بعناية كأس العالم للأندية التي تنطلق 1 فبراير 2023 في المغرب، وستلاحظون تغييرا في كيفية تواصل الحكام بشأن القرارات المتعلقة بتقنية الفيديو -الفار-".

وأوضح ذلك بالقول: "للمرة الأولى، سيتحدث الحكم مباشرة إلى الجماهير في الملعب والمشاهدين في المنازل من خلال ميكروفون، ليوضح سبب اتخاذ قراره".

وختم رئيس "الفيفا" تدوينته بالقول: "هذا جزء من رغبتنا في تحسين التحكيم وتقنية الفيديو ونأمل أن تعجبكم".

وسيشرع في تطبيق هذا القرار بداية من المباراة الافتتاحية لمونديال الأندية، والتي ستجمع الأهلي المصري ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي على أرضية ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة.

وسيلعب الفائز في هذه المباراة ضد سياتل ساوندرز الأميركي في دور ربع النهائي.