ومع اقتراب انتهاء فترة الانتقالات الشتوية، تفاوض تشيلسي مع نظيره البرتغالي بشأن طريقة سداد الصفقة من أجل الوفاء بقيمة الشرط الجزائي في عقده.

وستتفوق الصفقة على مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني وهي قيمة ما دفعه مانشستر سيتي لضم جاك غريليش من أستون فيلا في 2021.

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