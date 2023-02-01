وفاز نيوكاسل 1-صفر في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي بهدف جويلينتون، ومنحه شون لونجستاف بداية رائعة بافتتاح التسجيل في الدقيقة الخامسة ثم عزز من تفوق صاحب الأرض في الدقيقة 21.

وأحيا تشي آدامز آمال ساوثامبتون في الشوط الأول قبل أن يتدخل نيك بوب حارس نيوكاسل لينقذ مرماه من محاولة آدم أرمسترونج بعد الاستراحة.

وطُرد برونو جيمارايش لاعب نيوكاسل في الدقيقة 82 بسبب عرقلة عنيفة ضد صمويل إدوزي بعد تدخل حكم الفيديو المساعد.

وصمد فريق إيدي هاو في الدقائق الأخيرة ليصعد إلى النهائي.