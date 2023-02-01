وفي المباراة الأولى على ملعب "ميلود هدفي" في مدينة وهران، اكتسح رجال المدرب مجيد بوقرة منتخب النيجر الذي عدّ مفاجأة البطولة بخماسية نظيفة أمام زهاء 41 ألف متفرج.

وسجل الأهداف أيوب عبد اللاوي (15) وأيمن محيوس (23 و34) وكاتاكوري بوريما (45 خطأ في مرمى فريقه) وسفيان بيازيد (83).

وهذه المرة الأولى في تاريخ المسابقة يبلغ "ثعالب الصحراء" المباراة النهائية، في مشاركتهم الثانية بعدما حلّوا في المركز الرابع في النسخة الثانية عام 2011.

ويطمح المنتخب الجزائري لأن يصبح رابع منتخب من شمال القارة يتوج باللقب بعد تونس (2011) وليبيا (2014) والمغرب (2018 و2020).

وفي المباراة الثانية، عانى منتخب "أسود التيرانغا" الأمرين ليتخطى نظيره الملغاشي بهدف وحيد سجله بابي ديالو في الدقيقة الخامسة على ملعب "نلسون مانديلا" في مدينة براقي.

جدير بالذكر أن المباراة النهائية ستقام يوم السبت المقبل.