وتنطلق النسخة رقم 19 لمونديال الأندية يوم 1 فبراير في المغرب وتمتد حتى 11 من الشهر ذاته، وهو اليوم الذي قد يكشف عن البطل رقم 12 في تاريخ المسابقة، أو تتويج بطل قديم معتاد على حمل الكأس.

11 بطلا

• فاز 11 ناديا باللقب من قبل، وهم: ريال مدريد وبرشلونة (إسبانيا)، ليفربول وتشلسي ومانشستر يونايتد (إنجلترا) وإيه سي ميلان وإنتر ميلانو (إيطاليا)، وبايرن ميونيخ (ألمانيا)، وساباولو وإنتر ناسيونال وكورينثيانز (البرازيل).

• ريال مدريد هو البطل التاريخي لمونديال الأندية بفضل تتويجه بالكأس 4 مرات، ويأتي خلفه برشلونة برصيد 3 ألقاب.

• أندية أوروبا حصدت اللقب 14 مرة، مقابل 4 مرات فقط لأندية أميركا الجنوبية.

• تتويجات أندية أميركا الجنوبية الأربعة جاءت جميعها من نصيب البرازيل، حيث لم ينجح أي ناد آخر من القارة في التغلب على منافسيه من أوروبا في المباريات النهائية.

• إسبانيا هي أكثر دولة فازت أنديتها بلقب مونديال الأندية برصيد 7 ألقاب، وتأتي بعدها البرازيل برصيد 4 ألقاب، ثم إنجلترا بثلاثة ألقاب، ولقبان لكل من ألمانيا وإيطاليا.

• النهائي شهد مواجهات أوروبية لاتينية في كل نسخ بطولة مونديال الأندية باستثناء 5 نسخ فقط، ولم تشهد المباريات النهائية غياب ممثل أوروبا سوى مرة واحدة فقط عام 2000.

• نسخ أعوام 2010 و2013 و2016 و2018 و2020 كانت الاستثناء في المواجهات الأوروبية اللاتينية، حيث حضرت إفريقيا في الأولى ممثلة في مازيمبي الكونغولي، وفي الثانية ممثلة في الرجاء المغربي، وظهرت آسيا مرتين الأولى عام 2016 بمشاركة كاشيما أنتلرز الياباني، والثانية بفضل العين الإماراتي في نسخة 2018، وشاركت أميركا الشمالية مرة واحدة في النهائي بمشاركة تيغريس أونال المكسيكي.

• ريال مدريد هو النادي الوحيد الذي نجح في الفوز بلقب كأس العالم للأندية 3 مرات متتالية أعوام 2016 و2017 و2018.