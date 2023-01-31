وكتب أرسنال في موقعه الرسمي: "بعد تعرضه لإصابة في التمارين الأخيرة، أكدت تقييمات لاحقة أن محمد النني تعرض لإصابة خطيرة في ركبته اليمنى"، وفق "فرانس برس".

وتابع: "خضع مو لجراحة ناجحة في لندن وسيغيب فترة طويلة من الزمن. سيوضع جدول زمني أكثر تفصيلا بمجرد الانتهاء من المراحل الأولى لإعادة التأهيل".

ويحمل النني (30 عاما و93 مباراة دولية) ألوان أرسنال منذ 2016. وقد أعاره إلى بشيكتاش التركي في موسم 2020، علما أنه استهل مشواره الاحترافي مع المقاولين العرب، قبل انتقاله إلى بازل السويسري في 2013.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق خمس نقاط ومباراة أقل عن حامل اللقب مانشستر سيتي، باحثا عن لقبه الأول منذ 2004.

وبعد التعاقد مع المدافع البولندي الشاب ياكوب كيفيور قادما من سبيتسيا الإيطالي (21.6 مليون دولار) والمهاجم البلجيكي لياندرو تروسار من برايتون (26 مليون دولار)، أشارت تقارير صحفية إلى اقتراب أرسنال من ضم لاعب الوسط الإيطالي جورجينيو من تشلسي، بعد رفض إيفرتون التخلي عن ساعد الدفاع الإكوادوري الشب مويسيس كايسيدو.

وسجل جورجينيو 29 هدفا في 213 مباراة مع تشلسي، محرزا معه لقبي دوري أبطال أوروبا ويوروبا ليغ، بالإضافة إلى الكأس السوبر الأوروبية.