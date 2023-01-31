وسبق للنادي البافاري أن ضمّ في وقت سابق من الشهر الجاري الدولي الهولندي دالي بليند، البالغ من العمر 32 عاما، من نادي أياكس، لتعزيز خط دفاعه المثقل بالإصابات.

وبحسب الصحافة الألمانية، فإن بند شراء كانسيلو، البالغ من العمر 28 عاما، تبلغ قيمته 70 مليون يورو، وفقا لفرانس برس.

وقال كانسيلو، الذي شارك في كل مباريات منتخب بلاده في مونديال قطر 2022، لدى تقديمه للصحافة قبل حصة تدريبية بعد الظهر "انتهزت هذه الفرصة لأنني أردت التعرف على نادٍ مثل بايرن ميونيخ الذي أعرف أهميته كلاعب".

ويمكن للظهير الأيمن أن يلعب في الجهة اليمنى كما كان في يوفنتوس الإيطالي، أو في الميسرة على غرار مانشستر سيتي بأوامر من المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وحول انضمامه إلى البايرن، قال ناغليسمان إن كانسيلو "يمكنه اللعب في العديد من المراكز وهو مدافع ذو عقلية هجومية رائعة. إنه قادر على التوغل وهو جيد في العرضيات. لديه شخصية مختلفة عن بعض اللاعبين الآخرين في مركزه. إنه صفقة منطقية لنا"، وفقا لحساب النادي البافاري الرسمي على تويتر.

من جهته، وحول انطباعه الأول في بايرن ميونيخ، قال كانسيلو "إنه شعور رائع. أنا أعرف هذا النادي الكبير وأريد أن أحصل على الفرصة وأتدرب رفقة باقي اللاعبين في أقرب وقت. أنا أتطلع إلى العمل".

يشار إلى أن كانسيلو بدأ مسيرته في بنفيكا، ولعب 3 مواسم في فالنسيا (2014-2017)، وموسمين في إيطاليا (إنتر ويوفنتوس) قبل التوقيع مع مانشستر سيتي في صيف العام 2019.

ومدد عقده مع نادي مانشستر سيتي قبل عام حتى صيف 2027.