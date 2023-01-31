يستعد عالم كرة القدم لانطلاق بطولة مونديال الأندية بالمغرب في الفترة ما بين 1 إلى 11فبراير المقبل بمشاركة 7 أندية من كل قارات العالم بحثا عن التتويج بالكأس أو إحدى الميداليات الثلاث.