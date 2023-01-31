ونشر جيرارد روميرو تغريدة على حسابه في تويتر، قال فيها إنه "تم تأكيد تواصل برشلونة مع سفيان أمرابط خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي"، الذي ينتهي تحديدا، الثلاثاء في منتصف الليل.

وأضاف: "ندرك أن فيورنتينا لن يقدم تسهيلات"، في إشارة إلى أن النادي الإيطالي لن يفرط فيه بسهولة.

وفيما يتعلق بالتفاصيل، أوضح روميرو أن "برشلونة سيتقدم بطلب إعارة لمدة 6 أشهر، دون خيار الشراء الإلزامي، للاعب المغربي".

وأشار إلى أنه "بعد تلك الفترة، يمكن للنادي أن يقرر ما إذا كان سيحتفظ بأمرابط أم لا".

يذكر أن أمرابط أثار انتباه أكبر الأندية الأوروبية، بعد الأداء المميز الذي قدمه مع منتخب المغرب في كأس العالم، حيث حصد أسود أطلس المركز الرابع، في إنجاز هو الأول ن نوعه عربيا وإفريقيا.

ومن الأندية التي أكدت تقارير إعلامية أنها حاولت ضم أمرابط، ليفربول وأتلتيكو مدريد.

وخاض الشاب المغربي صاحب الجنسية الهولندية 17 مباراة في الكالتشيو بقميص فيورنتينا هذا الموسم، من بينها 13 أساسيا.