كانسيلو مدافع هجومي لعب دورا مهما مع سيتي في المواسم الأخيرة، لكنه على خلاف مع المدرب بيب غوارديولا منذ كأس العالم.

بدأ كانسيلو ضمن التشكيل الأساسي في 3 مباريات فقط من تسع مباريات مع سيتي في كل المنافسات منذ استئناف الدوري المحلي أواخر ديسمبر بعد انتهاء بطولة كأس العالم في قطر.

كان نايثان إمي المفضل على كانسيلو في موقع الظهير الأيسر، بينما أكد ريكو لويس (18 عاما) موقعه كظهير أيمن منافس لكايل والكر.

ولم يعلق مانشستر سيتي أو بايرن ميونيخ رسميا على أي صفقة تتعلق بكانسيلو.

وسيغلق موسم الانتقالات الأوروبي بنهاية اليوم الثلاثاء.