وأدى المغربي عبد الرزاق حمدالله دور البطل في المباراة، عندما سجل هدفي فريقه في الدقيقتين (3 و48)، فيما ضيع عبد الرحمن العبود ركلة جزاء.

وأكمل الفيحاء المباراة بعشرة لاعبين، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعبه عبدالرحمن السفري (24).

وكان الاتحاد لعب نهائيين سابقين، خسر الأول أمام الفتح 2-3 عام 2013، وخسر الثاني أمام الهلال 1-2 عام 2018.

وتعتبر البطولة هي الأولى للاتحاد منذ نحو 5 سنوات، حيث حقق آخر لقب له في 12 مايو 2018، عندما توج بلقب كأس الملك على حساب الفيصلي.