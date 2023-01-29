وأكد الاتحاد الذي يرأسه جمال علام، في بيان، احتفاظ المجلس بحقه في التصعيد، في حال استمرار تلك التجاوزات.

وأشار بيان الاتحاد إلى مخاطبة المجلس الأعلى للإعلام، بشأن ما وصف بـ"التجاوزات" الصادرة من قناة نادي الزمالك.

وتضمن بيان اتحاد الكرة المصري عددا من النقاط الأخرى: