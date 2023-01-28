وفي مؤتمر صحفي قبل رحلة ليفربول لمواجه برايتون على أرضه في كأس الاتحاد الإنجليزي، الأحد، سئل كلوب عن المهاجم المصري الذي سجل 3 أهداف فقط في آخر 10 مباريات.

ويمتلك صلاح هذا الموسم 17 هدفا بجميع المسابقات، منها 7 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويبقى بعيدا جدا عن متصدر قائمة هدافي المسابقة إرلينغ هالاند صاحب الـ25 هدفا.

وقال كلوب للصحفيين: "نعم بالطبع إنه يعاني. كان الثلاثي الهجومي يعمل جيدا، كل شيء كان واضحا (...) أنت تخلق شعورا بشأن الكثير من الأشياء مثل مكان زميلك في الفريق ومكان تمرير الكرة من دون النظر".

لكن المدرب الألماني تحدث عن التغييرات الكبرى التي طرأت على خط هجوم الفريق هذا الموسم، موضحا: "لا يمكننا توقع العودة إلى أفضل ما لدينا والفوز 5-0 ثم الذهاب إلى المباراة التالية. علينا أن نعمل بجد. لا أحد يريد سماع ذلك لكن علينا أن نفعل ذلك".

ماذا حدث لخط هجوم ليفربول هذا الموسم؟

• تخلى الفريق عن ساديو ماني الذي رحل إلى بايرن ميونيخ الألماني.

• ضم ليفربول في الصيف الماضي المهاجم الأوروغواياني داروين نونيز.

• بعد كأس العالم تعاقد ليفربول مع الهولندي كودي غاكبو الذي لعب 4 مباريات لكنه لم يسجل.

• يفتقد الفريق جهود المصابين ديوغو جوتا وروبرتو فيرمينو، ومن المقرر أن يعودا للتدريبات في فبراير، أما لويس دياز فيتوقع أن يغيب حتى مارس.