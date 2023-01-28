وضربت الدنمارك المتوجة بلقب النسختين الأخيرتين عامي 2019 و2021 الساعية إلى تحقيق ثلاثية غير مسبوقة، موعدا في نهائي الأحد في ستوكهولم مع فرنسا، التي تغلبت على السويد 31-26.

وتوجت الدنمارك بلقب عام 2019 على حساب النرويج عندما استضافت النهائيات مشاركة مع ألمانيا، والنسخة الأخيرة في مصر على حساب السويد، علما أنها خسرت 3 مباريات نهائية أعوام 1967 أمام تشيكوسلوفاكيا، و2011 أمام فرنسا، و2013 أمام إسبانيا المتوجة باللقب مرتين.

وستكون المواجهة ثأرية للدنمارك أمام فرنسا حاملة اللقب العالمي 6 مرات، حيث خسر المنتخب الاسكندنافي أمام فرنسا في نهائي 2011 ونهائي دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة 2021 في اليابان 23-25.

وفي مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، خسر المنتخب المصري بصعوبة أمام نظيره الألماني 34-35 بعد التمديد (الوقت الأصلي 30-30).

وهي الخسارة الثالثة تواليا للفراعنة بعد الأولى أمام الدنمارك 25-30 في الجولة الأخيرة من الدور الثاني، والسويد 22-26 في ربع النهائي.

وتلتقي مصر مع المجر، الأحد، لتحديد صاحب المركز السابع.

وكان المنتخب المصري يأمل بلوغ الدور نصف النهائي للمرة الثانية في تاريخه، بعد الأولى عام 2001 عندما حل رابعا، إلا أن حلمه تبدد أمام وصيف نسخة 2021 التي أقيمت في مصر.

وفي باقي نتائج المنتخبات العربية الأخرى المشاركة في نسخة 2023، أنهى المنتخب البحريني البطولة في المركز السادس عشر، والقطري في المركز 22، والتونسي في المركز 25 بتغلبه على تشيلي 38-26، والسعودي في المركز 29 بفوزه على المغرب 32-30، والأخير جاء في المركز 30، فيما حل منتخب الجزائر في المركز الـ31 قبل الأخير بفوزه على أوروغواي 34-33.