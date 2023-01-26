وأظهرت الصورة، كول رفقة صانعة خبز مصرية، متحدثا عن الحضارة المصرية القديمة قائلا "كلمة عيش تستخدم في اللهجة المصرية للإشارة الي الخبز للتعبير عن الحياة".

وجاء في المنشور الذي جرى تداوله على نطاق واسع في مصر: "منذ آلاف السنين اعتبر المصريون القدماء الخبز مصدراً للحياة. حتى في اللهجة المصرية تستخدم كلمة "عيش" بمعنى خبز للإشارة إلى "الحياة". مثل خبز "العيش" يتطلب الأمر الكثير من الجهد والصبر والشغف لتحقيق أهدافك (...) المصريون يقولون "أكلت معك عيش وملح" أي نبقى دائماً على العهد كإخوة وأخوات إلى الأبد.".

وهي ليست الصورة الأولى للمدرب السويسري مع الخبز، فعقب إعلان الأهلي تعيين كولر مديرا فنيا لفريق كرة القدم، انتشرت للمدرب المخضرم صور "مضحكة" على منصات التواصل الاجتماعي في مصر.

وتظهر الصور كولر وهو يمسك رغيفا من الخبز ويتناول أجزاء منه في مؤتمر صحفي سابق له، وتساءل متابعو منصات التواصل حينها عن قصتها وملابساتها.

تعود الصور إلى عام 2015، عندما كان كولر مدربا لمنتخب النمسا، حيث احتفل بالتأهل إلى كأس أوروبا (يورو 2016) بطريقة غريبة نوعا ما.

وكانت النمسا حينئذ قد ضمنت التأهل إلى "يورو 2016" بعد الفوز على السويد 4-1، من دون الحاجة إلى حصد أي نقاط في آخر مباراتين بالتصفيات أمام مونتنيغرو وليختنشتاين.

وقتها أراد كولر الظهور كرجل فرنسي، حيث ارتدى قلنسوة وأحضر رغيفا من خبز "الباغيت" الفرنسي، في إشارة إلى تأهل منتخب بلاده إلى البطولة المقامة في فرنسا.

وتعمد المدرب، الذي قاد النمسا من 2011 إلى 2017، التقاط الصور أثناء تناوله لقمة كبيرة من "الباغيت"، وكأنه يغمس الخبز الفرنسي في طبق من الحساء.