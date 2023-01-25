وتجاوز إجمالي الإنفاق من قبل الأندية الإنجليزية، الرقم الاعلى سابقًا والبالغ 430 مليون جنيه إسترليني في يناير 2018.

تشيلسي يتصدر القائمة

بتمويل سخي من المالكين الجدد، اعتلى تشلسي قائمة الأكثر إنفاقاً، مسجلاً رقماً قياسياً في سوق الانتقالات الشتوية.

أنفق "البلوز" حوالي 180 مليون جنيه إسترليني، عقب انضمام الجناح الأوكراني ميخايلو مودريك من شاختار دانييتسك في صفقة بلغت قيمتها 88.5 مليون جنيه إسترليني.

استقدم تشلسي العاجي دافيد فوفانا من مولده النرويجي، والفرنسي بنوا بادياشيل من موناكو، والبرازيلي أندري سانتوس من فاسكو دي غاما ونوني مادويكي من أيندهوفن الهولندي.

انضم المهاجم الهولندي كودي خاكبو إلى ليفربول من أيندهوفن مقابل 44 مليون جنيه إسترليني في إحدى أكبر التعاقدات الشتوية.

ولا يزال هناك أسبوع واحد قبل إغلاق النافذة الحالية، مما يترك مجالًا لتعزيز الرقم القياسي الجديد.

وأفادت شركة ديلويت ان إجمالي إنفاق أندية الدوري الإنجليزي في نافذة العام الماضي بلغ 105 ملايين جنيه إسترليني قبل أسبوع واحد من إغلاق سوق الانتقالات الذي أقفل حينها على 295 مليون جنيه إسترليني.

وشرح كالوم روس، مساعد المدير في مجموعة ديلويت "لقد تجاوز شهر يناير 2023 الرقم القياسي الذي تم إنفاقه خلال أي نافذة شتوية سابقة حيث تتطلع أندية الدوري الإنجليزي إلى تعزيز صفوفها قبل النصف الثاني الحاسم من الموسم".

وتابع "شهد موسم 2022-23 استثمار الأندية بكثافة في فرقها، وحتى الآن أنفقت الأندية هذا الموسم أكثر من 2.4 مليار جنيه إسترليني على انتقالات اللاعبين".

وأضاف "يوضح هذا المستوى من الإنفاق تعافي أندية الدوري الإنجليزي بعد الوباء، يجب أن تظل أهمية التخطيط المالي طويل الأجل والتركيز على الاستدامة المالية أولوية".

وذكرت "ديلويت" ان إجمالي إنفاق أندية البريميرليغ لموسم 2022-23 وصل حتى الآن إلى 2.4 مليار جنيه إسترليني، حيث يأتي الرقم القياسي الشتوي الجديد بعد الرقم القياسي الآخر الذي سّجل في الصيف الماضي بـ 1.9 مليار جنيه إسترليني.