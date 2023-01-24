وينتهي عقد ميسي مع الفريق الباريسي في صيف 2023 (30 يونيو). وفي ديسمبر المنصرم، أفادت صحيفة "لو باريزيان" والصحفي فابريتسيو رومانو المختص بأخبار الانتقالات، بتوصل "ليو" لاتفاق مبدئي مع سان جرمان، لتمديد عقده لعام إضافي.

لكن تقارير حديثة نفت هذه الأنباء، حيث قال الصحفي الإسباني جيرارد روميرو إن المهاجم الأرجنتيني "متردد بشأن تجديد عقده مع باريس سان جرمان وما يزال يفكر في خياراته".

وذكر روميرو: "اعتبارا من اليوم، ليو لا ينوي تمديد عقده مع سان جرمان"، مضيفا: "لقد غيّر فوزه بكأس العالم في قطر طريقة تفكيره، لأنه يولي أهمية لأشياء أخرى في المستقبل القريب".

عودة محتملة إلى برشلونة؟

وفق صحيفة "ماركا" الإسبانية: