وفي دور الـ16 من البطولة، يسافر بطل أوروبا لمواجهة ليفربول في ملعب "أنفيلد" يوم 21 فبراير المقبل، ثم يقام لقاء الإياب في مدريد يوم 15 مارس.

لكن نظرا لأعمال الصيانة في مدرجات ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، قرر النادي الملكي تخصيص 1400 تذكرة فقط لمشجعي ليفربول، مما دفع النادي الإنجليزي إلى تحديد عدد مماثل لتذاكر جماهير الفريق الملكي في ملعب "أنفيلد"، حسب صحيفة "أس" الرياضية الإسبانية.

وتعني هذه الأرقام أن نسبة المقاعد المخصصة لجماهير الضيوف في المباراتين ستكون نحو 2.5 بالمئة، بدلا من النسب المتعارف عليها التي تتراوح بين 5 و10 بالمئة.

وأوضحت "أس" أن ريال مدريد ينوي إجراء قرعة لتوزيع التذاكر على جمهوره الراغب في دعم الفريق في "أنفيلد"، وسط توقعات بإقبال كبير على حضور اللقاء.

وأوقعت قرعة دور الـ16 الفريقين العملاقين في مواجهة نارية، تعد تكرارا لنهائي الموسم الماضي الذي انتهى بفوز ريال مدريد بهدف نظيف.