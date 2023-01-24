ومن بين الأهداف السبعة، خماسية تاريخية للهداف الفرنسي كيليان مبابي.

وسجل نجم منتخب "الديوك" الخماسية في الدقائق 29 و34 و40 و56 و79، وأضاف البرازيلي نيمار (33) والإسباني كارلوس سولير (64) الهدفين الآخرين.

وهذه الخماسية هي الأولى لمبابي في مسيرته الكروية، كما أنها الأولى في تاريخ سان جرمان منذ تأسيسه عام 1970، حسبما أشار إليه النادي عبر حسابه على "تويتر".

ورفع وصيف بطل العالم رصيده مع النادي الباريسي إلى 196 هدفا، وأصبح على بعد 4 أهداف من معادلة رقم الهداف التاريخي للنادي الأوروغوياني إدينسون كافاني.

وفي الدور المقبل المقرر في فبراير، سيلاقي باريس سان جرمان غريمه مرسيليا.