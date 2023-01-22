وجاء الظهور الرسمي الأول لـ"الدون" في مباراة النصر والاتفاق، التي انتهت بفوز النصر بهدف أحرزه تاليسكا، ضمن منافسات الأسبوع 14 من الدوري السعودي لكرة القدم.

وتأجل ظهور رونالدو مع " العالمي" بعد انتقاله رسميًا في الانتقالات الحالية، بسبب عقوبة انضباطية بالإيقاف مباراتين، انتقلت معه من آخر مشاركة مع مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي.

وانتقل رونالدو الدوري السعودي، بعد أن وقع للنصر في صفقة انتقال حر لمدة موسمين ونصف، اعتبارا من الميركاتو الشتوي الحالي.

في أول ظهور له على الملاعب السعودية، كان خلال مباراة فريقه "موسم الرياض" وباريس سان جيرمان، والتي سجل خلالها هدفين في مرمى الفريق الباريسي في المباراة التي انتهت بفوز الأخير 5-4.