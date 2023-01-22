وخلال مواجهة مانشستر ستي مع وولفرهامبتون، ضمن المرحلة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، أحرز هالاند 3 أهداف، وهو رابع "هاتريك" يحرزه في الموسم الحالي.

وكافئ المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، المهاجم النرويجي، في الدقيقة الـ60 من عمر المباراة بعد أن أكمل ثلاثيته، بأن أراحه حيث أبدله بالأرجنتيني جوليان ألفاريز.

وانتهت المباراة بنتيجة 3- صفر.

وبهذا الهاتريك، يرفع هالاند حصيلته من الأهداف خلال الموسم الحالي إلى 25 هدفا، متجاوزا رقم النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول وهيونغ مين سون في توتنهام، الموسم الماضي، عندما سجلا فيه 23 هدفا.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية على موقعها الإلكتروني "إن هالاند حطم الأرقام رغم أننا لا نزال في يناير، وخلال 20 مباراة فقط للنادي و19 ظهورا له في الموسم، نظرا لغيابه عن مباراة مع ليسترستي في أكتوبر بسبب الإصابة".

ووصف الصحيفة نجم مانشستر ستي بـ"ماكينة الأهداف التي لا يمكن وقفها".

ولدى هالاند 18 مباراة في الدوري الإنجليزي، مما يجعل الفرصة أمامه ليحطم الأرقام، ويصبح أكثر اللاعبين تهديفا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولا يزال الرقم القياسي حتى الآن لدى أندي كول في نادي نيوكاسل في موسم 1993/1994، عندما أحرز 34 هدفا، وأحرز هذا الرقم أيضا آلان شيرر مع نادي بلاكبيرن في موسم 1994/1995.