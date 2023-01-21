ونشر الكاف على حسابه الرسمي على تويتر مقطع فيديو للطفلة وهي ترقص على الأنغام الموسيقية خلال حضورها المباراة في ستاد ميلود هادفي في وهران.

وقال الكاف: "إلى الجزائر! ساعدنا في العثور على هذه الفتاة الرائعة! لدينا مفاجأة لها!"

مكافأة لتحدي المطر

كانت قد أعلنت اللجنة المحلية لتنظيم الشان عن توجيه دعوة رسمية لعائلة تحدت المطر وانخفاض درجة الحرارة (8 درجة) لحضور مختلف المباريات التي ترغب في متابعتها عبر الملاعب الأربعة في مقصورة كبار الشخصيات مع التكفل التام بها.